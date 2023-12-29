Виртуальный ассистент Салют стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko
16:52 29.12.2023
С 31 декабря 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент Салют. В сюжете устройство меняется «телом» с главным персонажем – богатым мажором Василием, которого отец уволил с прежнего места работы. Василий устраивается в Сбербанк клиентским менеджером, но из-за фантастического случая оказывается внутри умного устройства Sber, а Салют на какое-то время обретает внешность главного героя. На протяжении всего сюжета Василий пытается вернуться в свою прежнюю оболочку, ему помогают в этом Салют, любимая девушка, семья и ученая: развязка истории произойдет в новогоднюю ночь.
В сериале показано, как главный герой с помощью умного устройства постигает все превратности жизни, учится работать в современном технологическом офисе, а ассистент Салют в свою очередь обретает эмпатию и человечность. Также для решения сюжетных задач главный герой пользуется нейросетью Kandinsky и сервисом GigaChat.
Уникальная особенность сериала заключается в том, что вещи и технологии становятся персонажами картины: они разговаривают со зрителем на понятном для него языке. Также в кинокартине Сбер был показан в качестве работодателя, что также является необычным инструментом популяризации HR-бренда.
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