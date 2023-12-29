Британия собирается отправить Украине сотни «невероятно точных» ракет для ПВО
19:45 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал министр в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
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