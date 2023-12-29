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губернатора Брянской области

Подводя итоги российской спецоперации в Украине, многие военные эксперты в России и западных странах отмечают, что Вооруженные силы России смогли выполнить главную задачу на 2023 год — не допустить ожидаемое и широко анонсированное контрнаступление украинских войск. И решающую роль в этом, пишут российские и зарубежные СМИ, сыграла единая система глубоко эшелонированной обороны, выстроенная генералом Сергеем Суровикиным, получившая название — «Линия Суровикина».

В начале многокилометровая полоса обороны, состоящая из противотанковых надолбов, рвов, окопов, траншей, минных полей и оснащенная артиллерией, реактивными установками, появилась на запорожском направлении. Затем серьезная подготовка велась уже по Южно-Донецкому, Лисичанскому, Лиманскому, Купянскому и Днепровскому направлениям.

Кроме того, отмечают журналисты, на «линии Суровикина» действует особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых.

Словом, есть возможность не только вести оборонительные действия, но и наносить локальные контр-наступательные удары с ограниченными целями, что сейчас и наблюдается на купянском, лисичанском, соледаро-бахмутском и донецком (в Авдеевке и Марьинке) направлениях, — подчеркивают некоторые эксперты и спикеры. Все это позволило свести на нет украинское контрнаступление, которое пришлось свернуть, поскольку они не смогли взломать российскую оборону.

Как отметил в своем интервью депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, «линия Суровикина» не только защитила оборону российских войск от прорыва, но и спасла многие тысячи жизней российских солдат.