Более 60% американцев считает, что 2023 год был плохим для США - опрос
09:50 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно подсчетам, 66% респондентов назвали уходящий год плохим для семьи. При этом 53% опрошенных считают 2023-й неудачным не только для родных, но и для себя.
Что касается прошлогоднего исследования, то оно показало, что 2022-й рассматривали как плохой для США 67% американцев, а для семьи — 52%.
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