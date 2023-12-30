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Более 60% американцев считает, что 2023 год был плохим для США - опрос

09:50 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть американцев считает, что 2023 год был плохим для страны. Это следует из результатов социологического опроса, опубликованных в пятницу телеканалом Fox News.

Согласно подсчетам, 66% респондентов назвали уходящий год плохим для семьи. При этом 53% опрошенных считают 2023-й неудачным не только для родных, но и для себя.

Что касается прошлогоднего исследования, то оно показало, что 2022-й рассматривали как плохой для США 67% американцев, а для семьи — 52%.

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