Киевские власти терпят поражение и теряет поддержку даже на Западе — Небензя

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти терпят поражение на поле боя и стремительно теряют поддержку даже среди западных стран. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



Ранее в пятницу Киев и западные страны запросили проведение заседания в Совете Безопасности ООН в связи с ракетным ударом по Украине. «Нас нисколько не удивляет столь скоропалительное решение режима [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных покровителей запросить сегодняшнее заседание. Многие эксперты предсказывали, что терпящая поражение на фронте, стремительно теряющая поддержку даже на Западе киевская клика будет использовать любой повод для того, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности», — сказал Небензя в ходе своего выступления на заседании СБ ООН.



Глава российского представительства указал, что более удачным поводом для созыва Совбеза было бы обсуждение размещения киевскими властями систем противовоздушной обороны в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права.



