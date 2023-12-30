Госдеп США одобрил продажу Израилю на $147,5 млн — Пентагон

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму $147,5 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.



Как следует из документа, речь идет о поставке осколочно-фугасных снарядов M107 калибра 155 мм и сопутствующего оборудования. «Госсекретарь пришел к заключению и предоставил Конгрессу детальное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленной продажи правительству Израиля перечисленных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов <…>», — отмечается в заявлении.



«США привержены безопасности Израиля, помощь в развитии и поддержании возможностей Израиля в сфере самообороны отвечает ключевым национальным интересам США», — отметили в Пентагоне. Как утверждается в тексте, продажа снарядов еврейскому государству «не изменит базовый военный баланс в регионе». Снаряды будут переданы Израилю из запасов США, поскольку в Пентагоне считают, что это «не скажется на боеготовности» американских ВС.





