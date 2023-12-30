Национальным символом Киргизии официально признан снежный барс
11:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ „О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики“, — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.
«Снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и на человека», — заверили в пресс-службе, напомнив, что «в культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость».
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