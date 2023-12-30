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Большинство в ФРГ не считают, что правительств сможет решить проблему миграции — опрос

11:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии не считают, что правительство канцлера Олафа Шольца сможет решить проблемы, связанные с нелегальной миграцией. Таковы результаты опроса, который провела служба YouGov для газеты Welt am Sonntag.

69% респондентов выразили точку зрения, что кабмину ФРГ не под силу ответить на этот вызов. Лишь 23% участников опроса верят, что власти смогут побороть нелегальную миграцию. Остальные не определились с ответом.

В ФРГ с начала года прибыло более 300 тыс. беженцев. Это на 60% больше, чем за 2022 год. Наибольшее число — из Сирии, Турции, Афганистана, Ирака, Ирана.

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