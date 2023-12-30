В РФ продлен запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.
12:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.
Запрет на экспорт не будет распространяться на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. В сообщении отмечается, что рис и рисовую крупу можно будет вывозить за границу в целях оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
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