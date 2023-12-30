В новогодние праздники в 39 регионах России ожидается аномальный холод

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальный холод распространится на 39 регионов России в ближайшие дни. Ожидаются морозы до 30-54 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Холод будет постепенно распространяться на огромную территорию России. Он покроет порядка 70% территории в ближайшие дни. Выпущены штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях с 1 по 5 января. Температура будет опускаться до минус 22-28 градусов, а в Ярославской и Костромской областях — даже до минус 30 градусов. В Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях морозы ожидаются до 15-24 градусов», — сообщил он.



По словам Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа холодная погода прогнозируется с 30 декабря по 3 января. В Мурманской и Новгородской областях морозы будут до 25 градусов, в Архангельской области — до минус 34 градусов, в Карелии — до минус 30 градусов, в Ленинградской области — до минус 29 градусов.





