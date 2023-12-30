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Почти 500 военных ищут залетевшую в воздушное пространство Польши ракету

13:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 500 военнослужащих примут участие в поисках обломков ракеты, залетевшей в пятницу в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

«30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих <…>», — говорится в информации Минобороны, размещенной в соцсети X.

«Цель поисков заключается в том, чтобы подтвердить, что на территории Польши не остался какой-либо элемент объекта», — добавили в оборонном ведомстве.

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