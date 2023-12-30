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НОВОСТИ

Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год

13:30 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, на следующий год установлены «нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов, а также электрических и электронных отходов».

В то же время правительство установило квоты на 900 тыс. тонн на коксующиеся угли (марки «К») и 540 тыс. тонн на жидкое топливо (мазут).

Кабмин, кроме того, сохранил лицензирование пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса и подсолнечника, соевого, рапсового, подсолнечного и горчичного масла, а также жмыха.


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