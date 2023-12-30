Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год
13:30 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно документу, на следующий год установлены «нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов, а также электрических и электронных отходов».
В то же время правительство установило квоты на 900 тыс. тонн на коксующиеся угли (марки «К») и 540 тыс. тонн на жидкое топливо (мазут).
Кабмин, кроме того, сохранил лицензирование пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса и подсолнечника, соевого, рапсового, подсолнечного и горчичного масла, а также жмыха.
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