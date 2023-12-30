Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый Год и Рождество
14:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно — с 20 часов 31 декабря 2023 года до 6 часов 1 января 2024 года и с 20 часов 6 января 2024 года до 6 часов 7 января 2024 года», — написал он в телеграм-канале.
Ранее власти ЛНР приостановили действие комендантского часа в дни праздников — с 23:00 мск 31 декабря до 04:00 мск 8 января. Комендантский час сохранится в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.
НОВОСТИ
- 14:20 30.12.2023
- В очереди на границе Литвы встретить 2024 г. сотни водителей фур
- 13:30 30.12.2023
- Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год
- 13:20 30.12.2023
- Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России
- 13:10 30.12.2023
- Почти 500 военных ищут залетевшую в воздушное пространство Польши ракету
- 12:20 30.12.2023
- В новогодние праздники в 39 регионах России ожидается аномальный холод
- 12:10 30.12.2023
- В РФ продлен запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.
- 11:20 30.12.2023
- Большинство в ФРГ не считают, что правительств сможет решить проблему миграции — опрос
- 11:10 30.12.2023
- Национальным символом Киргизии официально признан снежный барс
- 10:10 30.12.2023
- Госдеп США одобрил продажу Израилю на $147,5 млн — Пентагон
- 10:00 30.12.2023
- Киевские власти терпят поражение и теряет поддержку даже на Западе — Небензя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать