Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый Год и Рождество

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области отменили действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил губернатор Владимир Сальдо.



«В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно — с 20 часов 31 декабря 2023 года до 6 часов 1 января 2024 года и с 20 часов 6 января 2024 года до 6 часов 7 января 2024 года», — написал он в телеграм-канале.



Ранее власти ЛНР приостановили действие комендантского часа в дни праздников — с 23:00 мск 31 декабря до 04:00 мск 8 января. Комендантский час сохранится в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.



