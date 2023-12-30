В очереди на границе Литвы встретят 2024 г. сотни водителей фур
14:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По состоянию на 11:00 (12:00 мск) на четырех автомобильных переходах в очереди на пропуск в Белоруссию стояли 864 грузовика. На трех из четырех КПП прогнозируемое ведомством время ожидания превышает двое суток.
На наиболее востребованном среди водителей КПП «Медининкай» (направление на Минск) простаивают 260 фур с предполагаемым временем пропуска в 58 часов. На переходе в Райгардасе (направление на Гродно) в 56-часовой очереди стоят 307 грузовиков, а в Шальчиникай (направление на Лиду) — 266 машин, водителям которых придется ждать 53 часа.
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