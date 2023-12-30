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Более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

15:35 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 тыс. подписей на данный момент уже собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

В воскресенье в предвыборный штаб привезли первую партию подписей в поддержку Путина — из Московской области. Волонтеры доставили три коробки с подписями.

«Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», — сказала Суворова.

Она отметила, что волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку Путина. «Все абсолютно голоса будут учтены, мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата и со временем все эти данные войдут в основу обновления базы тех людей, кто являются сторонниками кандидата», — сказала она.

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