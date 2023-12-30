Более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина
15:35 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В воскресенье в предвыборный штаб привезли первую партию подписей в поддержку Путина — из Московской области. Волонтеры доставили три коробки с подписями.
«Сегодня в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», — сказала Суворова.
Она отметила, что волонтеры по всей стране продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку Путина. «Все абсолютно голоса будут учтены, мы не хотим людям отказывать в праве поставить подпись в поддержку нашего кандидата и со временем все эти данные войдут в основу обновления базы тех людей, кто являются сторонниками кандидата», — сказала она.
НОВОСТИ
- 16:30 30.12.2023
- На протест в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиции
- 16:20 30.12.2023
- ХАМАС призывает обратиться с исками против действий Израиля в Газе
- 14:20 30.12.2023
- В очереди на границе Литвы встретят 2024 г. сотни водителей фур
- 14:10 30.12.2023
- Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый Год и Рождество
- 13:30 30.12.2023
- Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год
- 13:20 30.12.2023
- Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России
- 13:10 30.12.2023
- Почти 500 военных ищут залетевшую в воздушное пространство Польши ракету
- 12:20 30.12.2023
- В новогодние праздники в 39 регионах России ожидается аномальный холод
- 12:10 30.12.2023
- В РФ продлен запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.
- 11:20 30.12.2023
- Большинство в ФРГ не считают, что правительств сможет решить проблему миграции — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать