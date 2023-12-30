0
0
20
НОВОСТИ

ХАМАС призывает обратиться с исками против действий Израиля в Газе

16:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны мира должны обратиться в различные судебные инстанции с исками, подобными тому, который ЮАР подала в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о геноциде. С таким призывом выступило палестинское радикальное движение ХАМАС.

«Данная мера (подача иска — прим. ТАСС) со стороны ЮАР является важным шагом на пути к тому, чтобы привлечь к ответственности израильские власти <…>, которые совершили худшие преступления в современной истории. Мы призываем все остальные страны подавать аналогичные иски в уголовные, государственные и международные судебные инстанции против Израиля как против страны, действия которой угрожают международному миру и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС.

В то же время радикальное движение «Исламский джихад» — союзники ХАМАС — в своем заявлении приветствовало иск ЮАР, однако отметило, что руководство и сторонники группировки «не полагаются на подобного рода международные инстанции, которые никогда не относились к палестинскому народу справедливо».



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 30.12.2023
На протест в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиции
0
33
15:35 30.12.2023
Более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина
0
141
14:20 30.12.2023
В очереди на границе Литвы встретят 2024 г. сотни водителей фур
0
233
14:10 30.12.2023
Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый Год и Рождество
0
212
13:30 30.12.2023
Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год
0
258
13:20 30.12.2023
Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России
0
263
13:10 30.12.2023
Почти 500 военных ищут залетевшую в воздушное пространство Польши ракету
0
285
12:20 30.12.2023
В новогодние праздники в 39 регионах России ожидается аномальный холод
0
379
12:10 30.12.2023
В РФ продлен запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.
0
335
11:20 30.12.2023
Большинство в ФРГ не считают, что правительств сможет решить проблему миграции — опрос
0
401

Возврат к списку