ХАМАС призывает обратиться с исками против действий Израиля в Газе

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны мира должны обратиться в различные судебные инстанции с исками, подобными тому, который ЮАР подала в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о геноциде. С таким призывом выступило палестинское радикальное движение ХАМАС.



«Данная мера (подача иска — прим. ТАСС) со стороны ЮАР является важным шагом на пути к тому, чтобы привлечь к ответственности израильские власти <…>, которые совершили худшие преступления в современной истории. Мы призываем все остальные страны подавать аналогичные иски в уголовные, государственные и международные судебные инстанции против Израиля как против страны, действия которой угрожают международному миру и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС.



В то же время радикальное движение «Исламский джихад» — союзники ХАМАС — в своем заявлении приветствовало иск ЮАР, однако отметило, что руководство и сторонники группировки «не полагаются на подобного рода международные инстанции, которые никогда не относились к палестинскому народу справедливо».







