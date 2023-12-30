ХАМАС призывает обратиться с исками против действий Израиля в Газе
16:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Данная мера (подача иска — прим. ТАСС) со стороны ЮАР является важным шагом на пути к тому, чтобы привлечь к ответственности израильские власти <…>, которые совершили худшие преступления в современной истории. Мы призываем все остальные страны подавать аналогичные иски в уголовные, государственные и международные судебные инстанции против Израиля как против страны, действия которой угрожают международному миру и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС.
В то же время радикальное движение «Исламский джихад» — союзники ХАМАС — в своем заявлении приветствовало иск ЮАР, однако отметило, что руководство и сторонники группировки «не полагаются на подобного рода международные инстанции, которые никогда не относились к палестинскому народу справедливо».
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