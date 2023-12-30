0
0
1
НОВОСТИ

На протест в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиции

16:30 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч сторонников оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» устроили очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания гостиницы «Москва». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся заняли проезжую часть на улице Теразие, полиция также перекрыла движение на нескольких близлежащих улицах. Организаторы протестной акции установили сцену, с которой к присутствующим обращаются лидеры оппозиционного движения. Протестующие пришли на митинг с флагами Сербии и Евросоюза.

Акция проходит на фоне организованных на ряде участков страны повторных парламентских и муниципальных выборов. Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия участков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:20 30.12.2023
ХАМАС призывает обратиться с исками против действий Израиля в Газе
0
49
15:35 30.12.2023
Более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина
0
141
14:20 30.12.2023
В очереди на границе Литвы встретят 2024 г. сотни водителей фур
0
233
14:10 30.12.2023
Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый Год и Рождество
0
212
13:30 30.12.2023
Запрет экспорт газа, соли и угля из Украины продлен еще на год
0
258
13:20 30.12.2023
Оппозиция Греции выступила за отмену санкций против России
0
263
13:10 30.12.2023
Почти 500 военных ищут залетевшую в воздушное пространство Польши ракету
0
285
12:20 30.12.2023
В новогодние праздники в 39 регионах России ожидается аномальный холод
0
379
12:10 30.12.2023
В РФ продлен запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.
0
335
11:20 30.12.2023
Большинство в ФРГ не считают, что правительств сможет решить проблему миграции — опрос
0
401

Возврат к списку