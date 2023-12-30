На протест в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиции
16:30 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собравшиеся заняли проезжую часть на улице Теразие, полиция также перекрыла движение на нескольких близлежащих улицах. Организаторы протестной акции установили сцену, с которой к присутствующим обращаются лидеры оппозиционного движения. Протестующие пришли на митинг с флагами Сербии и Евросоюза.
Акция проходит на фоне организованных на ряде участков страны повторных парламентских и муниципальных выборов. Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия участков.
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