На курорте Сбера Манжерок открылся «Снежный город»

16:45

Фото пресс-службы Сбера



На курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай появился «Снежный город». Общая площадь сказочной территории 60 000 кв. м. Он полностью выполнен изо льда и снега. На строительство потребовалось более 2200 куб. м льда – это около 4 400 ледовых плит, которые специально привезли из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.

«2023 год стал для Горного Алтая и Манжерока особенным – в этом году Сбер открыл здесь всесезонный курорт, – напомнил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – В стране появился новый туристический объект мирового уровня. Еще один подарок, который мы делаем в уходящем году, – это Снежный город. Нам удалось в рекордные сроки построить самый большой в России ледовый комплекс. Всего две недели потребовалось мастерам, чтобы соорудить башню высотой 14 метров, окруженную 5-метровыми стенами и мультимедийными локациями».

Снежный город сочетает в себе ледяной замок, живописный каток, веселую анимационную программу и фестиваль скульптур. 45 ледовых скульптур, расположенных по всей территории Снежного города, рассказывают о мифах, легендах и природе Алтая. Для самых маленьких гостей работает отдельная детская ледяная площадка.

В вечернее время локация преображается: здесь каждые полчаса проходят мультимедийное шоу. Также на территории «Снежного города» работают два катка. Общая площадь которых составляет 9 000 кв. м.

Отметим, на курорте Сбера «Манжерок» в новом зимнем сезоне много новшеств. В начале декабря здесь открылся бульвар с ледовыми скульптурами. К зимнему сезону на курорте построено еще 7 км трасс, и сегодня общая протяженность трасс достигла 30 км. Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.