За госизмену впервые в РФ осужден подросток, он признал вину и раскаялся

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, будучи несовершеннолетним, собирал и передавал Вооруженным силам Украины данные об одной из майкопских воинских частей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу.



«Приговором Верховного суда Республики Адыгея гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год и с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.



В суде также уточнили, что во время судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. В день вынесения приговора обвиняемый уже достиг совершеннолетия, подчеркнули в пресс-службе суда.



