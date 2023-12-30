Представитель ВОЗ считает, что при похмелье помогают вода, соленый суп, витамины
17:50 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом она считает, что лучшее средство от похмелья — «не пить» вовсе. «Я расскажу анекдот. Какой самый эффективный контрацептив? Воздержание. Воздержание — самый хорошее средство от похмелья», — отметила Вуйнович.
Однако, по ее словам, если похмелье все-таки случилось, то методы борьбы с ним будут зависеть от количества выпитого накануне и состояния организма. «Бывает, конечно, там достаточно воды, супа, потому что он солененький, добавляет все эти электролиты, которые ушли. Надо отдыхать после этого, пополнять витамины. Легкий обед после этого», — перечислила она.
«Если человек сильно выпил, то иногда надо обращаться к системе здравоохранения, потому что большой уровень алкоголя в крови вызывает отек головного мозга. Из-за этого появляется головная боль. Метаболизм, обмен веществ абсолютно меняется, так что надо, скажем, восстанавливать электролиты. Есть много в народной медицине или в народном опыте рецептов, что надо применять. Но надо быть очень осторожным. Если есть серьезные симптомы похмелья, надо обращаться к врачу», — предупредила представитель ВОЗ.
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