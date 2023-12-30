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НОВОСТИ

В результате действий Израиля в Газе погибли более 300 палестинских медиков

18:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 312 сотрудников медицинских служб погибли в секторе Газа в результате действий Израиля с момента обострения вооруженного конфликта 7 октября. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения анклава, опубликованного в его телеграм-канале.

«Израильские преступления против системы здравоохранения Газы привели к гибели 312 медиков, 104 машины скорой помощи были уничтожены или выведены из строя. Израиль также нанес удары по 142 медицинским учреждениям, в результате 23 больницы и 53 медицинских центра оказались выведены из строя, — подчеркнули в Минздраве Газы. — Израиль продолжает удерживать под стражей по меньшей мере 99 палестинских медиков, в том числе главврачей больниц, расположенных на севере Газы».

Всего, по данным министерства, с начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли 21 672 человека, 56 165 пострадали.

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