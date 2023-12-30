По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
18:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — сказал Песков.
Ранее Песков отмечал, что президенту РФ доложено об ударе по Белгороду.
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