По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бригада Министерства здравоохранения РФ во главе с министром Михаилом Мурашко вылетела в подвергшийся украинским обстрелам Белгород по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — сказал Песков.



Ранее Песков отмечал, что президенту РФ доложено об ударе по Белгороду.



