Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина предприняла попытку неизбирательного ракетного удара по Белгороду, сообщили в Минобороны России.



«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в военном ведомстве.



В Минобороны добавили, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».



