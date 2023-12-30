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Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ

19:35 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина предприняла попытку неизбирательного ракетного удара по Белгороду, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

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