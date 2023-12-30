Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ
19:35 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».
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