РФ запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия запросила на 23:00 мск 30 декабря проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины и потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители», — написал он в своем телеграм-канале.



