В приграничном районе Воронежской области отменили массовые праздничные мероприятия

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничные массовые мероприятия отменили в приграничном Россошанском районе Воронежском области для обеспечения безопасности, а также в связи с атакой со стороны Вооруженных сил Украины по центру Белгорода, сообщили в администрации района.



«В связи со сложной оперативной обстановкой, в том числе с событиями в Белгородской области, на территории нашего района решением антитеррористической комиссии Россошанского района от 30 декабря 2023 года отменяются праздничные мероприятия, связанные с массовым скоплением граждан», — говорится в распространенном сообщении.



