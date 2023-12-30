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В приграничном районе Воронежской области отменили массовые праздничные мероприятия

20:10 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничные массовые мероприятия отменили в приграничном Россошанском районе Воронежском области для обеспечения безопасности, а также в связи с атакой со стороны Вооруженных сил Украины по центру Белгорода, сообщили в администрации района.

«В связи со сложной оперативной обстановкой, в том числе с событиями в Белгородской области, на территории нашего района решением антитеррористической комиссии Россошанского района от 30 декабря 2023 года отменяются праздничные мероприятия, связанные с массовым скоплением граждан», — говорится в распространенном сообщении.

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