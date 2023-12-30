Киев пытается ускорить строительство фортификационных сооружений

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее перечень госорганов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства фортификационных сооружений. Это делается для ускорения строительства таких объектов, сообщило Минобороны Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



«Кабмин принял разработанное Минобороны постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.



