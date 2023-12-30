0
0
37
НОВОСТИ

Киев пытается ускорить строительство фортификационных сооружений

20:20 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее перечень госорганов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства фортификационных сооружений. Это делается для ускорения строительства таких объектов, сообщило Минобороны Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Кабмин принял разработанное Минобороны постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 30.12.2023
В Польше завершили поиски обломков ракеты, угрозы безопасности не обнаружено
0
98
20:10 30.12.2023
В приграничном районе Воронежской области отменили массовые праздничные мероприятия
0
129
19:50 30.12.2023
РФ запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
0
154
19:35 30.12.2023
Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ
0
181
18:20 30.12.2023
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
0
253
18:10 30.12.2023
В результате действий Израиля в Газе погибли более 300 палестинских медиков
0
238
17:50 30.12.2023
Представитель ВОЗ считает, что при похмелье помогают вода, соленый суп, витамины
0
269
17:40 30.12.2023
За госизмену впервые в РФ осужден подросток, он признал вину и раскаялся
0
288
16:45 30.12.2023
На курорте Сбера Манжерок открылся «Снежный город»
0
331
16:30 30.12.2023
На протест в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиции
0
439

Возврат к списку