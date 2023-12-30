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В Польше завершили поиски обломков ракеты, угрозы безопасности не обнаружено

20:30 30.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские военнослужащие завершили осмотр района, где накануне была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, и не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

«В 15:00 (17:00 мск — прим. ТАСС) была завершена проверка обозначенного района, в которой было задействовано около 500 военнослужащих. Результат поиска отрицательный. Не было обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсети X. В нем также указано, что пока военное ведомство не планирует проводить дальнейшие действия по проверке местности.


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