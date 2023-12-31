Румынию и Болгарию присоединили к Шенгену пока «частично»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС принял официальное решение отменить с марта 2024 года паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, но только на воздушном и морском транспорте, на наземных пунктах пропуска он сохранится, сообщила миссия Испании, председательствующей до конца года в Совете ЕС. Введение «частичного Шенгена» для этих двух стран стало первым прецедентом в истории ЕС.

«Совет ЕС принял решение расширить шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Внутренний (внутри шенгенской зоны — прим.ТАСС) пограничный контроль на морском и воздушном транспорте будет отменен в марте 2024 года, решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее», — говорится в заявлении испанского председательства ЕС.