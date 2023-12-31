Румынию и Болгарию присоединили к Шенгену пока «частично»
09:00 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совет ЕС принял решение расширить шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Внутренний (внутри шенгенской зоны — прим.ТАСС) пограничный контроль на морском и воздушном транспорте будет отменен в марте 2024 года, решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее», — говорится в заявлении испанского председательства ЕС.
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