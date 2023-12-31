До 22 человек выросло число погибших при обстреле Белгорода ВСУ из чешского РСЗО

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины выросло до 22. 109 человек пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. 109 раненых. Из них 25 тяжело раненных готовимся перевезти в федеральные клиники», — написал он.

Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства по центру города. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты.