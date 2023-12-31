В Белгороде увеличилось число погибших при обстреле ВСУ, и запущена сирена ракетной опасности
10:58 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде, жителям необходимо спуститься в укрытия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал он.
Число мирных жителей, погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 24. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось о 22 погибших.
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30 [мск], погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь „, — написал он.
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