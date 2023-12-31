В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов
11:35 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей об угрозе ракетного удара, отменили в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он. Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 100 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников. В результате действий ВСУ погибли 24 человека, 108 человек пострадали, повреждены 9 частных домов, 453 квартиры, ФОК, сельхозпредприятие, 53 автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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