В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей об угрозе ракетного удара, отменили в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он. Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 100 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников. В результате действий ВСУ погибли 24 человека, 108 человек пострадали, повреждены 9 частных домов, 453 квартиры, ФОК, сельхозпредприятие, 53 автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.