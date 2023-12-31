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НОВОСТИ

Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ

12:15 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове в ответ на террористический акт ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, сообщили в Минобороны РФ.

«Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом», — сообщили там.

Вооруженные силы РФ уничтожили представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу „Харьков Палас“ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — говорится в сообщении.

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