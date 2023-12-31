В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
12:30 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — говорится в сообщении.
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