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НОВОСТИ

В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ

12:30 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на теракт в Белгороде. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — говорится в сообщении.

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