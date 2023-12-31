В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на теракт в Белгороде. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — говорится в сообщении.