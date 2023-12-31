Пострадавших о обстрела ВСУ в тяжелом состоянии переправили из Белгорода в Москву
14:45 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
25 человек, в том числе 6 детей, находящихся в тяжелом состоянии, госпитализированы из Белгорода в федеральные медицинские учреждения Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей, пострадавших в Белгороде в результате обстрела ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС), эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы», — говорится в сообщении.
По последним данным более 130 человек пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
«В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении.
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