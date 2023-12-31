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НОВОСТИ

Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем «является исторической необходимостью»

15:05 31.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воссоединение материкового Китая с островом Тайвань является исторической необходимостью. Об этом заявил в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин.

«Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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