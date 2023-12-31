В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не знает, где в стране работает израильская система оповещения, установка которой широко анонсировалась несколько месяцев назад.

«Если честно, я не знаю, где она установлена и как она работает. Меня часто об этом спрашивают, информация такая была, но мне что-то совсем не известно ничего об этой системе», — сказал он в эфире телеканала «Рада», отвечая с улыбкой на вопрос журналистов о работе системы.