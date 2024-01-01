Из-за сильных морозов в Москве объявили оранжевый уровень на пять дней

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами, действовать он будет сразу пять дней.



Как пояснили ТАСС метеорологи, оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба. «Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в пояснении к такому режиму погодной опасности. Действует оранжевый режим до 08:00 мск 5 января.



Между тем в новогоднюю ночь холоднее всего было в районе подмосковного Дмитрова, где столбики термометров опустились до минус 15,1 градуса. Главная столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, сообщала о морозе до минус 12,9 градуса. В настоящее время температура воздуха в столице немногим отличается от ночного минимума — минус 12,7 градуса.



