В первый день Нового года тысячи японцев посетили главный в стране храм
12:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солнечная и теплая погода — температура воздуха в японской столице держится на отметке +11 градусов Цельсия — способствовала большой посещаемости храмового комплекса, разместившегося на обширной территории парка в столичном районе Сибуя. Среди пришедших в первый день Нового года в Мэйдзи не только японцы, но и множество иностранцев — Япония в прошлом году полностью отменила любые въездные ограничения, связанные с коронавирусом. В связи с большим наплывом посетителей на территории парка работают усиленные наряды полиции, которые через громкоговорители призывают людей подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не создавать столпотворений.
Выстроившись в огромные очереди, люди ждут возможности, чтобы, согласно обычаю, бросить к подножию храма монеты, прося что-то взамен у богов. Примечательно, что, обращаясь с просьбой к японским богам, считается важным не только точно проговорить в мыслях свое имя, но и точный адрес, чтобы боги по ошибке не исполнили ваше желание для другого человека с таким же именем. Местные жители также приносят на сжигание храмовые обереги, приобретенные в прошлом году, и покупают взамен новые в храмовых лавках.
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