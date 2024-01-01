0
0
1
НОВОСТИ

В Казахстане для иностранцев вводится обязательная дактилоскопическая регистрация

12:30 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана с января вводят обязательное прохождение дактилоскопической регистрации для иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов. При этом для граждан республики такая процедура будет добровольной.

Как пояснили ранее в пресс-службе МВД страны, иностранцам необходимо будет пройти дактилоскопию при оформлении разрешения на постоянное (или временное) проживание в республике, вида на жительство, визы, удостоверения лица без гражданства; удостоверения лица, ищущего убежище; удостоверения беженца, проездного документа беженца. При этом лица, подлежащие выдворению из страны, также будут проходить дактилоскопию.

В ведомстве уточнили, что при прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии — справку о подтверждении личности и направлении на дакторегистрацию. При этом отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административную ответственность в виде выдворения из страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 01.01.2024
В первый день Нового года тысячи японцев посетили главный в стране храм
0
89
12:10 01.01.2024
Из-за сильных морозов в Москве объявили оранжевый уровень на пять дней
0
102
16:45 31.12.2023
В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения
0
1262
15:05 31.12.2023
Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем «является исторической необходимостью»
0
1271
14:45 31.12.2023
Пострадавших о обстрела ВСУ в тяжелом состоянии переправили из Белгорода в Москву
0
1105
12:30 31.12.2023
В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
0
1203
12:15 31.12.2023
Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ
0
1457
11:35 31.12.2023
В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов
0
1027
10:58 31.12.2023
В Белгороде увеличилось число погибших при обстреле ВСУ, и запущена сирена ракетной опасности
0
1075
09:10 31.12.2023
До 22 человек выросло число погибших при обстреле Белгорода ВСУ из чешского РСЗО
0
1157

Возврат к списку