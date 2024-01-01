В Казахстане для иностранцев вводится обязательная дактилоскопическая регистрация

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана с января вводят обязательное прохождение дактилоскопической регистрации для иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов. При этом для граждан республики такая процедура будет добровольной.



Как пояснили ранее в пресс-службе МВД страны, иностранцам необходимо будет пройти дактилоскопию при оформлении разрешения на постоянное (или временное) проживание в республике, вида на жительство, визы, удостоверения лица без гражданства; удостоверения лица, ищущего убежище; удостоверения беженца, проездного документа беженца. При этом лица, подлежащие выдворению из страны, также будут проходить дактилоскопию.



В ведомстве уточнили, что при прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии — справку о подтверждении личности и направлении на дакторегистрацию. При этом отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административную ответственность в виде выдворения из страны.



