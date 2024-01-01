0
0
133
НОВОСТИ

Обстрелы мирных жителей ДНР и Белгородской области расследует СК РФ

13:10 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«По данным органов исполнительной власти, в результате обстрела Шебекинского городского округа г. Белгорода вооруженными формированиями Украины (ВФУ) погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения. Кроме того, в Петровском районе ДНР в результате атаки украинских войск получили ранения три человека. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа. В оперативных службах ДНР, в свою очередь, сообщали о трех раненых в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Петровском районе Донецка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:45 31.12.2023
В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения
0
217
12:30 31.12.2023
В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
0
218
12:15 31.12.2023
Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ
0
285
11:35 31.12.2023
В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов
0
230
10:58 31.12.2023
В Белгороде увеличилось число погибших при обстреле ВСУ, и запущена сирена ракетной опасности
0
226
09:10 31.12.2023
До 22 человек выросло число погибших при обстреле Белгорода ВСУ из чешского РСЗО
0
233
19:35 30.12.2023
Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ
0
289
20:00 29.12.2023
«Линия Суровикина» позволила отразить контрнаступление ВСУ и спасти тысячи российских солдат
0
345
19:45 29.12.2023
Британия собирается отправить Украине сотни «невероятно точных» ракет для ПВО
0
346
15:15 29.12.2023
Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен - МО РФ
0
347

Возврат к списку