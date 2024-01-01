Обстрелы мирных жителей ДНР и Белгородской области расследует СК РФ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.



«По данным органов исполнительной власти, в результате обстрела Шебекинского городского округа г. Белгорода вооруженными формированиями Украины (ВФУ) погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения. Кроме того, в Петровском районе ДНР в результате атаки украинских войск получили ранения три человека. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа. В оперативных службах ДНР, в свою очередь, сообщали о трех раненых в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Петровском районе Донецка.



