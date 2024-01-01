Сибирские шаманы считают, что России победу в СВО в 2024 году, а мир столкнется с рядом катаклизмов
13:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Следующий год будет тяжелым в плане разных катаклизмов. Особенно, все, что связано с водой: наводнения, подтопления. Если про спецоперацию говорить, то она закончится к осени, нашей победой, конечно», — считает верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол.
Алтайский шаман Артем Игнатенко уверен, что глобальные катастрофы в 2024 году не коснутся России. Он напомнил, что Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран» и победа в СВО тоже будет связана с этой планетой.
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