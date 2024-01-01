0
0
7
НОВОСТИ

В Стамбуле четверть миллиона человек приняли участие в марше солидарности с жителями Газы

14:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 250 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с жителями сектора Газа, который в первый день наступившего года был организован в Стамбуле, сообщил телеканал A-haber со ссылкой на организаторов акции. Официальные данные пока не назывались.

Телекомпания TRT Haber отмечает, что все дороги, ведущие из исторического центра Стамбула к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог, были заполнены. Участники акции скандировали: «Шахиды не умирают, Родина неделима», «Убийца Израиль, вон из Палестины!» Участников марша решили поддержать с моря, где почти на 200 рыболовецких катерах и лодках собрались местные жители, передает телеканал.

Марш был начат после утренней молитвы (намаза): десятки тысяч жителей Стамбула и других городов страны с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Ая-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту. В связи с проведением акции часть улиц в исторической части Стамбула с ночи была закрыта для транспорта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 01.01.2024
Сибирские шаманы считают, что России победу в СВО в 2024 году, а мир столкнется с рядом катаклизмов
0
145
13:10 01.01.2024
Обстрелы мирных жителей ДНР и Белгородской области расследует СК РФ
0
138
12:30 01.01.2024
В Казахстане для иностранцев вводится обязательная дактилоскопическая регистрация
0
220
12:20 01.01.2024
В первый день Нового года тысячи японцев посетили главный в стране храм
0
219
12:10 01.01.2024
Из-за сильных морозов в Москве объявили оранжевый уровень на пять дней
0
244
16:45 31.12.2023
В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения
0
1352
15:05 31.12.2023
Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем «является исторической необходимостью»
0
1352
14:45 31.12.2023
Пострадавших о обстрела ВСУ в тяжелом состоянии переправили из Белгорода в Москву
0
1167
12:30 31.12.2023
В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
0
1258
12:15 31.12.2023
Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ
0
1529

Возврат к списку