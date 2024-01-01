В Стамбуле четверть миллиона человек приняли участие в марше солидарности с жителями Газы

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 250 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с жителями сектора Газа, который в первый день наступившего года был организован в Стамбуле, сообщил телеканал A-haber со ссылкой на организаторов акции. Официальные данные пока не назывались.



Телекомпания TRT Haber отмечает, что все дороги, ведущие из исторического центра Стамбула к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог, были заполнены. Участники акции скандировали: «Шахиды не умирают, Родина неделима», «Убийца Израиль, вон из Палестины!» Участников марша решили поддержать с моря, где почти на 200 рыболовецких катерах и лодках собрались местные жители, передает телеканал.



Марш был начат после утренней молитвы (намаза): десятки тысяч жителей Стамбула и других городов страны с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Ая-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту. В связи с проведением акции часть улиц в исторической части Стамбула с ночи была закрыта для транспорта.



