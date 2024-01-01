Индия успешно запустила спутник XPoSat для исследования черных дыр
14:30 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задачей спутник XPoSat станет исследование черных дыр. По информации ведомства, этот аппарат — первый его специализированный научный аппарат для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников. Спутник несет две полезные нагрузки: POLIX (рентгеновский поляриметр для астрономических наблюдений) и XSPECT (прибор для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).
Благодаря успешному запуску XPoSAT Индия стала второй страной после США, имеющей станцию для изучения черных дыр и нейтронных звезд, указывает индийское космическое ведомство.
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