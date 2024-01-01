Индия успешно запустила спутник XPoSat для исследования черных дыр

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Как сообщает организация на своем сайте, ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где расположен Космический центр им. Сатиша Дхавана.



Задачей спутник XPoSat станет исследование черных дыр. По информации ведомства, этот аппарат — первый его специализированный научный аппарат для проведения исследований в области космических измерений рентгеновского излучения небесных источников. Спутник несет две полезные нагрузки: POLIX (рентгеновский поляриметр для астрономических наблюдений) и XSPECT (прибор для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).



Благодаря успешному запуску XPoSAT Индия стала второй страной после США, имеющей станцию для изучения черных дыр и нейтронных звезд, указывает индийское космическое ведомство.



