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Из-за цунами в Японии эвакуированы более тысячи человек

15:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 1 300 жителей японского города Канадзава (префектура Исикава) были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за угрозы цунами, объявленной после серии мощных землетрясений. Об этом сообщили власти префектуры.

Отмечается, что речь идет о жителях прибрежной зоны города. В настоящее время они находятся в специальных эвакуационных центрах, их жизням ничего не угрожает. Еще порядка 500 человек по аналогичным причинам были эвакуированы в префектуре Ниигата — их жизням также ничего не грозит. При этом, согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям страны, предписание об эвакуации получили уже более 50 тыс. жителей прибрежных регионов префектур Акита, Фукуи, Тоттори, Фукуока и Сига.

В то же время, по данным местных властей, в префектуре Исикава было зафиксировано по крайней мере шесть случаев обрушения деревянных жилых домов из-за землетрясений. Их жильцы находятся под завалами, на месте работают спасательные службы.

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