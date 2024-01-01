Из-за цунами в Японии эвакуированы более тысячи человек
15:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что речь идет о жителях прибрежной зоны города. В настоящее время они находятся в специальных эвакуационных центрах, их жизням ничего не угрожает. Еще порядка 500 человек по аналогичным причинам были эвакуированы в префектуре Ниигата — их жизням также ничего не грозит. При этом, согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям страны, предписание об эвакуации получили уже более 50 тыс. жителей прибрежных регионов префектур Акита, Фукуи, Тоттори, Фукуока и Сига.
В то же время, по данным местных властей, в префектуре Исикава было зафиксировано по крайней мере шесть случаев обрушения деревянных жилых домов из-за землетрясений. Их жильцы находятся под завалами, на месте работают спасательные службы.
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