На Елисейских полях в новогоднюю ночь собрались более 1 млн человек
15:40 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Новогодняя ночь прошла в хороших условиях, особенно в Париже, где свыше 1 млн человек вышли на Елисейские поля, чтобы послушать концерт, начавшийся в воскресенье вечером и продлившийся почти до 3 часов ночи. Все прошло без серьезных инцидентов», — рассказал министр.
В связи с этим министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, дежуривших по всей стране в новогоднюю ночь. В общей сложности было задействовано 90 тыс. полицейских и жандармов, из которых 6 тыс. обеспечивали порядок в Париже. По словам Дарманена, в целом по Франции празднования прошли хорошо и было отмечено снижение числа происшествий и задержаний — по состоянию на утро 1 января было задержано 380 человек.
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