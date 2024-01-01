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На Елисейских полях в новогоднюю ночь собрались более 1 млн человек

15:40 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн человек посетили Елисейские поля, чтобы отметить наступление Нового года, при этом торжества прошли в спокойной атмосфере. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Новогодняя ночь прошла в хороших условиях, особенно в Париже, где свыше 1 млн человек вышли на Елисейские поля, чтобы послушать концерт, начавшийся в воскресенье вечером и продлившийся почти до 3 часов ночи. Все прошло без серьезных инцидентов», — рассказал министр.

В связи с этим министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, дежуривших по всей стране в новогоднюю ночь. В общей сложности было задействовано 90 тыс. полицейских и жандармов, из которых 6 тыс. обеспечивали порядок в Париже. По словам Дарманена, в целом по Франции празднования прошли хорошо и было отмечено снижение числа происшествий и задержаний — по состоянию на утро 1 января было задержано 380 человек.

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