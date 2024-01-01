Правила проведения экзаменов на права в РФ изменились

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Это следует из соответствующего постановления правительства.



«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства РФ <…>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года», — сказано в документе.



Так, в правилах закрепляется требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категории А — мотоциклы, В — легковые машины и подкатегорий, М — мопеды, скутеры, легкие квадроциклы и ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий А1 и В1 — легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклами. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены на права, говорится в правилах. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком сроком как минимум год.



