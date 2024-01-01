Путин считает атаку ВС Украины на Белгород террористическим актом
16:10 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет <…> что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО», — указал Путин на встрече с военными.
Президент обратил внимание, что РСЗО — «оружие неизбирательное, бьющее по площадям» с людьми. «И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — подчеркнул глава государства.
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