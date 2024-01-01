0
0
139
НОВОСТИ

Путин считает атаку ВС Украины на Белгород террористическим актом

16:10 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет <…> что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО», — указал Путин на встрече с военными.

Президент обратил внимание, что РСЗО — «оружие неизбирательное, бьющее по площадям» с людьми. «И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — подчеркнул глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:45 31.12.2023
В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения
0
227
12:30 31.12.2023
В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
0
227
12:15 31.12.2023
Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ
0
294
11:35 31.12.2023
В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов
0
238
10:58 31.12.2023
В Белгороде увеличилось число погибших при обстреле ВСУ, и запущена сирена ракетной опасности
0
234
09:10 31.12.2023
До 22 человек выросло число погибших при обстреле Белгорода ВСУ из чешского РСЗО
0
243
19:35 30.12.2023
Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ
0
298
20:00 29.12.2023
«Линия Суровикина» позволила отразить контрнаступление ВСУ и спасти тысячи российских солдат
0
353
19:45 29.12.2023
Британия собирается отправить Украине сотни «невероятно точных» ракет для ПВО
0
354
15:15 29.12.2023
Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен - МО РФ
0
356

Возврат к списку