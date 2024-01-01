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НОВОСТИ

Из-за последствий землетрясений в Японии отменили 25 авиарейсов

16:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере 25 внутренних авиарейсов были отменены в Японии из-за последствий серии мощных землетрясений. Об этом объявили японские авиаперевозчики.

Отмечается, что речь идет о рейсах, связывающих города префектур Исикава и Ниигата, оказавшихся в эпицентре подземных толчков.

Движение скоростных поездов «синкансэн» по ряду направлений центральной части страны, остановленное после землетрясений, к настоящему моменту восстановлено не было — железнодорожные операторы отмечают, что с большой вероятностью оно не будет возобновлено и 2 января.

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