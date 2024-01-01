Из-за последствий землетрясений в Японии отменили 25 авиарейсов

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере 25 внутренних авиарейсов были отменены в Японии из-за последствий серии мощных землетрясений. Об этом объявили японские авиаперевозчики.



Отмечается, что речь идет о рейсах, связывающих города префектур Исикава и Ниигата, оказавшихся в эпицентре подземных толчков.



Движение скоростных поездов «синкансэн» по ряду направлений центральной части страны, остановленное после землетрясений, к настоящему моменту восстановлено не было — железнодорожные операторы отмечают, что с большой вероятностью оно не будет возобновлено и 2 января.



