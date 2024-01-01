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Запад хочет продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года - СМИ

16:30 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и страны континентальной Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевским властям вне зависимости от позиции США. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По ее данным, военная разведка Соединенного Королевства не ожидает, что Россия или Украина в 2024 году смогут добиться решающего перелома в конфликте. «2024 год не принесет больших операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен <…>», — заявил изданию источник в британском кабмине.

В то же время европейские страны намерены увеличить свои производственные мощности в оборонной сфере для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США. «<…> Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины]», — сказал источник.

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