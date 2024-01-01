Запад хочет продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года - СМИ
16:30 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, военная разведка Соединенного Королевства не ожидает, что Россия или Украина в 2024 году смогут добиться решающего перелома в конфликте. «2024 год не принесет больших операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен <…>», — заявил изданию источник в британском кабмине.
В то же время европейские страны намерены увеличить свои производственные мощности в оборонной сфере для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США. «<…> Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины]», — сказал источник.
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