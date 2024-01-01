Во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей за новогоднюю ночь, свыше 380 человек задержаны
17:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В этом году в общей сложности были сожжены 745 автомобилей», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала CNews. Министр заявил, что это на 10% меньше, чем годом ранее, хотя, согласно отчету МВД за 1 января 2023 года, тогда в новогоднюю ночь сожгли лишь 690 автомобилей.
Глава МВД отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в прошлом году. В ходе подавления беспорядков около 40 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, что на 40% меньше, чем годом ранее. В большинстве случаев речь шла о легких травмах, полученных из-за обстрела стражей порядка при помощи пиротехники. Он подчеркнул, что снижения травматизма и масштаба беспорядков удалось добиться в том числе за счет усиленного контроля на границах и конфискации нелегальной пиротехники.
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